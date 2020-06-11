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التعليم: تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية داخل اللجان

الخميس، 11 يونيو 2020 10:01 ص
التعليم: تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية داخل اللجان طلاب المدارس ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن تسليم كراسات البوكليت للمواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة، سيكون داخل اللجان وقبل خروج الطلاب من الفصول، على أن يوقع الطالب فى كشوف باستلام البوكليت، كما أنه يحصل أيضا على إيصال استلام.

وأشار إلى أن إجابة الطالب بالمنزل على المواد التى لا تضاف للمجموع  ليس اختبار ولكن تقييم لما تم تحصيله وتساعد الطالب على تقييم نفسه وعدم تسليم الكراسة فى الموعد المحدد لتسليمها أو فقدها يعتبر الطالب راسبًا فى المادة وله الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثانى، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت  الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيتم إجابتها من المنزل، وهي:


- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.


وبالنسبة للإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، وهي:


1- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا.
2- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمي (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط https://www.thanaweya.net







 


التربية والتعليم

المواد غير المضافة للمجموع

استلام المواد غير المضافة للمجموع

بوكليت الثانوية العامة

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اخبار مصرية

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