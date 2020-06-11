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أفريقيا تتخطى 200 ألف إصابة بكورونا.. الوفيات 5678 شخص وتعافى 95 ألف 273

الخميس، 11 يونيو 2020 03:28 م
أفريقيا تتخطى 200 ألف إصابة بكورونا.. الوفيات 5678 شخص وتعافى 95 ألف 273 كورونا فى افريقيا
كتبت - هند المغربي

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شهدت قارة أفريقيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات اليوم الخميس، إلى 200 ألفا و438 إصابة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ 54.

 ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 200 ألفا و438 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 5 آلاف و678 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 95 ألفا و273 شخصا.

وسجلت دول شمال أفريقيا 59 ألفا و903 إصابة، تليها غرب أفريقيا 58 ألفا و508 إصابة وجنوب أفريقيا 45 ألفا و161 إصابة وشرق أفريقيا 23 ألفا و974 إصابة ووسط أفريقيا 21 ألفا و892 حالة.

ومن جانبه، أفاد المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم في السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التي تمت على 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة في الوقت الذي لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط في وحدة العناية المركزة في المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا في القارة السمراء لاحتواء الجائحة.

 

 

 

 


افريقيا

الاتحاد الافريقي

كورونا

القارة السمراء

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