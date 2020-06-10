نانسي بيلوسى: ملتزمة بالتمويل القوى للمبادرات الصحية العالمية لمواجهة كورونا

كتب محمد شعلان

أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، استمرار التزامها بتمويل المبادرات الصحية العالمية التي تكافح من أجل القضاء على تفشي فيروس كورونا المستجد، وغردت نانسي بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلة: " أنا ملتزمة بالتمويل القوي للمبادرات الصحية العالمية الحيوية لهزيمة COVID -19 وتحسين القدرة على الاستجابة في جميع أنحاء العالم".



نانسى بيلوسى على تويتر

وعلى جانب آخر، أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك الوقت ليس لترويج شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، وحان العمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش، موضحة أن مجلس الشيوخ لابد له من اتخاذ إجراءات فورية بتمرير قانون العدالة والشرطة.

وأضافت، يؤدي كل عضو في الكونجرس يمينًا لحماية الشعب الأمريكي والدفاع عنه، يعد تمرير قانون العدالة والشرطة ضروريًا والوفاء بذلك الواجب".

يشار إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسى، شاركت فى الاحتجاجات على وفاة المواطن الأفريقى الأصل جورج فلويد، وذلك خارج مبنى الكابيتول وظهرت بيلوسي، في مقطع فيديو، وهي تتجول خارج مبنى الكابيتول، حيث كان مئات المتظاهرين حاضرين. وشوهدت مع وجود جهاز أمني كبير وكانت تلوح للمتظاهرين.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن زيادة وجود الجيش الأمريكي وأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك أفراد الأمن الذين يرتدون الزي المدني، في واشنطن أمر "مقلق، داعية الرئيس دونالد ترامب إلى الكشف عن الوكالات التي تعمل في المدينة في ظل الاحتجاجات على التفرقة العنصرية.