مليون و973797 إصابة بكورونا فى أمريكا والوفيات تتجاوز 112 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن مليونا و973797 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 17376 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 950 ليصل الإجمالي إلى 112133 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في التاسع من يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر أمس الثلاثاء.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.