اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو صادم.. أب يعذب ابنه بعنف فى بولاق.. ويبرر: بربيه مفيش أسد بياكل عياله

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:47 ص
فيديو صادم.. أب يعذب ابنه بعنف فى بولاق.. ويبرر: بربيه مفيش أسد بياكل عياله الأب يعذب ابنه
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص يعذب ابنه، ويعتدى عليه بالضرب بقسوة، فى الوقت الذى تسجل فيه والدة الطفل المشهد بهاتفها المحمول، وسط تعرضها للسباب أيضا والضرب من جانب الزوج.

"اليوم السابع" تواصلت مع "رانيا" الزوجة التى سجلت مقاطع الفيديو، وروت تفاصيل تعرضها وابنها للتعذيب والضرب على يد زوجها فقالت إنها متزوجة من  سائق توك توك، منذ سنوات، ولديهما 4 أبناء، أحدهما "كيرلس"، الذى تعرض للتعذيب بمقطع الفيديو، يبلغ من العمر 13 عاما، ويقيمون بشقة ببولاق الدكرور فى محافظة الجيزة.

 

وأضافت أن زوجها دائم الاعتداء عليها وعلى أبنائهما بالضرب، وأنها حررت ضده عدة محاضر سابقة بقسم شرطة بولاق الدكرور، اتهمته فيهم بالاعتداء عليها بالضرب، كما أنها أقامت ضده دعوى طلاق، وتنتظر صدور قرار بها للانفصال عنه.

 

وتابعت الزوجة حديثها قائلة، إن اليوم الذى شهد تعذيبه لابنهما، وسجلت فيه مقطع الفيديو، عاد من الخارج، فعثر على كيس القمامة ملقى على الغسالة بالشقة، فاستشاط غضبا لعدم إلقائها بمقلب القمامة، واستدعى "كورولس" وبدأ فى الاعتداء عليه بالضرب، لمعاقبته بسبب عدم إلقائه كيس القمامة، وواصل تعذيبه بضربه وتسببه بعدة إصابات له بأنحاء جسده.

  

وقالت الزوجة إنها سجلت مقطع الفيديو بهاتفها المحمول، لاستغلال تلك المشاهد فى قضية الطلاق الخاصة بها، حتى تحصل على حضانة أطفالها، وأضافت أنها ما زالت تقيم بصحبته بالشقة، ولم تغادرها، من أجل البقاء مع أبنائها، حيث أنه حاول عدة مرات طردها وحرمانها من أطفالها، وأشارت إلى أنها كانت عاجزة عن الدفاع عن ابنها، لكونها مريضة، وتتلقى العلاج منذ ما يقرب من شهر، وأكدت أنها لم تحرر محضر حتى الأن بواقعة تعذيب ابنها.

 

من جانبه قال الزوج "رومانى م" أنه اعتدى على ابنه بالضرب، بدافع تربيته، وأنه يقسو عليه بدافع تحسين سلوكه، كما أنه يستخدم الأسلوب الذى نشأ عليه فى التربية، لتنشأة أبنائه.

 

وأضاف أنه يحب أبنائه ويرعاهم، حيث أنه توقف عن الإدمان وتعاطى المخدرات من أجلهم، وعن القسوة التى ظهر بها خلال اعتدائه على ابنه بالضرب قال: " أنا بربى أولادى، ومفيش أسد بياكل عياله".

 

ب يعذب ابنه بعنف فى بولاق (1)
 
ب يعذب ابنه بعنف فى بولاق (2)
 
ب يعذب ابنه بعنف فى بولاق (3)
 
ب يعذب ابنه بعنف فى بولاق (4)

تعذيب طفل

اب يضرب ابنه

اب يعذب ابنه

اخبار الحوادث

بولاق الدكرور

الاعتداء على طفل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس الطالب المتهم بتعذيب طفل وجلده 4 أيام على ذمة التحقيق بسوهاج

الثلاثاء، 19 مايو 2020 10:19 م

"التضامن" عن واقعة تعذيب طفل: مستعدون لاستقبال مروان فى إحدى دور الرعاية

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:49 ص

جريمة بشعة.. تعذيب طفل وربطه بحبل وتقطيع أجزاء من جسده بـ«كمَّاشة» بالسعودية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:26 م

صور.. تفاصيل جريمة تعذيب طفل بإطفاء سجائر بجسده على يد والدته وخطيب شقيقته بالدقهلية.. ووالده يتهم زوجته وابنته وخطيبها بتعذيبه لمشاهدته لهم فى أوضاع مخلة.. الأمن يقبض على المتهمين.. والصحة: تم احتجازه بالرعاية

السبت، 07 يوليه 2018 05:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة