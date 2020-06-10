اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:03 م
خالد صلاح
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بلجيكا تسجل 132 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:06 م
بلجيكا تسجل 132 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم كورونا فى بلجيكا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خدمة الصحة العامة الفيدرالية في بلجيكا اليوم الأربعاء تسجيل 132 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد اجمالي الاصابات في البلاد إلى 569ر59 حالة.
وقالت الخدمة في بيان لها (نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الالكتروني) إن الرقم الاجمالي للإصابات في بلجيكا يشمل جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى والحالات النشطة المؤكدة بالإضافة إلى المرضى الذين تعافوا أو توفوا من عواقب الفيروس.
وأوضحت الخدمة أن 24 مريضاً جديداً ادخلوا إلى المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تماثل 68 شخصاً آخر إلى الشفاء التام وغادروا المستشفيات، حتى أصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين يخضعون للعلاج من كورونا داخل المستشفيات في بلجيكا في الوقت الحالي إلى 525.
وفي السياق ذاته، أعلنت الخدمة أنه تم الإبلاغ عن 10 وفيات جديدة، منها 8 حدثت في المستشفيات، وحالة واحدة في مركز رعاية سكني.. فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في بلجيكا منذ بداية الوباء حاليًا 9629 حالة.


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فيروس كورونا

كورونا فى بلجيكا

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