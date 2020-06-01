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FDA توافق على الاستخدام الطارئ لمضخة القلب لمصابى كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:30 م
FDA توافق على الاستخدام الطارئ لمضخة القلب لمصابى كورونا FDA
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة أبيوميد إنك أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA منحت ترخيص استخدام الطوارئ لمضخة القلب الغازية المؤقتة لمساعدة المرضى الذين يعانون من قصور القلب الأيمن المرتبط بالاصابة بفيروس كورونا .

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" يوفر الجهاز Impella RP ، دعم الدورة الدموية للمرضى الذين يعانون من فشل البطين الأيمن ، ويصرح باستخدامه من قبل مقدمي الرعاية الصحية في المستشفى، وتمت الموافقة على استخدامه في الولايات المتحدة لعلاج فشل البطين الأيمن بعد جراحة القلب في عام 2017

.

وقالت الوكالة إنها تعتقد أن الجهاز سيكون فعالًا في توفير دعم البطين الأيمن المؤقت ، بناءً على الخبرة السريرية، وقال أمير كاكي ، اختصاصي أمراض القلب التداخلي ومدير دعم الدورة الدموية الميكانيكية في مستشفى أسينسيون سانت جون في ديترويت: "التعرف المبكر على اختلال البطين الأيمن والاستخدام المبكر لـجهاز Impella RP للمرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم يمكن أن ينقذ الحياة".

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد أعطت موافقة  لشركة أدوية بالمضي قدمًا لبدء تجربة سريرية، لاكتشاف ما إذا كان هناك دواء تجريبي يمكن أن يمنع مرضى فيروس كورونا من الحاجة إلى جهاز تنفس صناعي للتنفس.

في تجربتها المسماة Vangard ، سترى شركة PhaseBio الصيدلانية الحيوية التي مقرها الولايات المتحدة ما إذا كان دواء يسمى PB1046 آمنًا وفعالًا في مرضى COVID-19 المعرضين لخطر التدهور السريع ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARSD).

ووفقا للمجلة الأمريكية " newsweek"،  تحدث المتلازمة المهددة للحياة عندما تفشل الرئتان في توفير كمية كافية من الأكسجين للأعضاء الحيوية، وبشكل عام ، يتم قبول هؤلاء المرضى في وحدات العناية المركزة ويتم توصيلهم بأجهزة التهوية.

 

 


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