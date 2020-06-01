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15 إجراء احترازى للمملكة الأردنية لفتح المساجد فى ظل الوقاية من كورنا.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:35 م
15 إجراء احترازى للمملكة الأردنية لفتح المساجد فى ظل الوقاية من كورنا.. فيديو فتح المساجد فى الأردن
كتب هيثم سلامة

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تتجه العديد من دول العالم إلى فتح المساجد في ظل إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المملكة الأردنية الهاشمية فتح المساجد أمام المصلين في صلاة الجمعة اعتبارا من 5 يونيو الجارى. 

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية عبر حسابها بموقع تويتر، "فيديو" يتضمن عدد من الإجراءات للمملكة الأردنية الهاشمية للوقاية عند الصلاة في المسجد .

وشملت الإجراءات تعقيم وتنظيف المساجد قبل فتحها وتوفير جميع وسائل التطهير والتعقيم في المساجد وأن تكون بمتناول المصلين، وفتح النوافذ والأبواب منذ دخول المسجد وحتى مغادرة المصلين وإغلاق المسجد بعد ذلك، بالإضافة إلى فتح المسجد بوقت كاف وإغلاقه بعد الانتهاء من الصلاة، ووضع علامات داخل المسجد تحديد مكان وقوف المصلين لضمان التباعد بينهم.

إجراءات المملكة الأردنية الهاشمية لفتح المساجد
إجراءات المملكة الأردنية الهاشمية لفتح المساجد

وأوضح الفيديو، ضرورة إغلاق أماكن الوضوء في المساجد وعدم اصطحاب الأطفال دون سن 14 عاما، وضرورة أن تكون صلاة كبار السن والمرضى في البيوت للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى إلزام رواد المسجد بوضع الكمامات والقفازات قبل الدخول للمساجد وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد وإلزام كل شخص من وراد المسجد بإحضار سجادة صلاة خاصة وقراءة القرآن من المصحف الإلكتروني في الهاتف وإبقاء مسافة مترين بين كل مصل والآخر وعدم الإطالة في صلاة الجماعة والالتزام بالتخفيف على المصلين وعدم المصافحة والتقبيل للمحافظة على التباعد بين المصلين.

يشار إلى أن سعد جابر، وزير الأوقاف الأردني، أنه سيعاد فتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارا من 5 يونيو، من جانب آخر، أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية اليوم تشجيها 7 حالات بفيروس كورونا المستجد، وتعافى 13 حالة.  

 


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