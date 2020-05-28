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الأردن: إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من 5 يونيو

الخميس، 28 مايو 2020 05:45 م
الأردن: إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من 5 يونيو أمجد العضايلة
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت السلطات الأردنية إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من 5 يونيو، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال فى الأردن، أمجد العضايلة، أعلن الأربعاء، حظر تجوال شامل في البلاد يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن حساب "بترا" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل قليل.

وأمس، قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الأوبئة في المملكة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الوضع الوبائى فى كل دولة هو ما يحدد مستوى عودة القطاعات لأعمالها، معتبرا أن الدول العربية التى أعلنت عودة الحياة فيها لطبيعتها تتباين من حيث الخصوصية والظروف الوبائية.

وأضاف عبيدات في تصريح صحفى لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن الوضع الوبائي فى المملكة يسمح بفتح المزيد من القطاعات وعودة العمل فيها.

ورجح عبيدات ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة العمل في القطاع العام والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى قدرة الطواقم الطبية وفرق الاستقصاء الوبائى في المملكة على التعامل مع أي تطور للإصابات.

وبين أن اللجنة الوطنية للأوبئة لم توص حتى الآن بفتح المساجد ودور العبادة في المملكة، مؤكدا أن خصوصية الوضع الوبائي تختلف من دولة لأخرى وهي ما يحدد نسبة وطبيعة القطاعات التي يسمح بعودة العمل فيها

 

 

 


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