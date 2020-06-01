اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يونيسف: الوصول إلى 14 مليون عراقى لمحاربة المعلومات المضللة بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:26 م
يونيسف: الوصول إلى 14 مليون عراقى لمحاربة المعلومات المضللة بكورونا هنريتا فور المدير التنفيذي ليونيسف
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " أنه تمّ الوصول إلى حوالي 14 مليون شخص في العراق وتزويدهم بمعلومات هامّة تتعلق بـ "كوفيد-19"، وذلك لزيادة الوعي ومحاربة المعلومات الُمضّللة والخطيرة التي تنتشر عبر الإنترنت والوسائل المختلفة الأخرى.

وقالت حميدة لاسيكو، ممثلة اليونيسف في العراق: "بينما يحافظ الناس على التباعد الاجتماعي من الناحية الجسدية، فإن التكنولوجيا تلعب دورًا رئيسيًا في التقريب بينهم. ولكن ما يحدث، للأسف، هو أن هذه الوسيلة تُستخدم لنشر المعلومات المضللة والأخبار المزيفة أيضًا، مما يؤجج القلق والوصم في الوقت الذي علينا أن نتّحد معًا تضامنًا ضد عدو مشترك".

وأضافت: "إننا، وبالتعاون مع شركائنا، نكافح المعلومات المضللة، ونتواصل على قنوات مختلفة وبلغات متعددة لضمان حصول الآباء والشباب والأطفال على المعلومات الصحيحة والضرورية للعناية بأنفسهم وبأحبائهم". مشيرة إلى أن اليونيسف عقدت شراكة مع شركات الاتصالات لتزويد الناس بمعلومات موثوقة حول الوقاية وكذلك حول الصحة العقلية والبدنية خلال فترة الوباء.

واختتمت لا سيكو قائلة: "إننا ندعو جميع العراقيين إلى أن يؤدّوا دورهم كأبطال في الصحة ومحاربة التضليل في مجتمعاتهم المحلية.

 

 


الامم المتحدة

يونيسف

العراق

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة