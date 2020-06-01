محافظ أسيوط: خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم حول كورونا

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توفر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

وأشار محافظ أسيوط فى بيان له إلى تشغيل 14 مستشفى مركزى وعام بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال حالات المرضى المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج ومستشفى عزل الراجحي بجامعة أسيوط وعزل المدينة الجامعية للطالبات وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وأوضح المحافظ إنه تم تكثيف الجهود والحملات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لاتجاوز 4 آلاف جنيه وفقا للقرار وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن مشيراً الى انه تم التأكيد على جميع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والاحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن مناشداً المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظاً على صحتهم وصحة الآخرين.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان إنه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات وهي مستشفى أسيوط العام والايمان العام وديروط العام ومنفلوط المركزى والقوصية المركزى وأبنوب المركزى وساحل سليم المركزى والبدارى المركزى وصدفا المركزى وصدر أسيوط والغنايم المركزى ومبرة أسيوط وحميات ديروط وحميات أسيوط مشيرًا إلى المرور اليومى لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتوافر مخزون استراتيجي لتغطية الاحتياجات اليومية والتأكد من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات والتعامل معها وتوفر الاطقم الطبية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات العامة والمركزية والتى تم تشغيلها للتعامل المرضى وحالات الاشتباه حتى اجراء التحاليل الطبية اللازمة واحالة الحالات الايجابية لمستشفيات العزل وتوزيع شنط الأدوية والمستلزمات الوقائية لحالات العزل المنزلي من المصابين بالفيروس وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة العلاجية وتحت اشراف طبي ومتابعة مستمرة من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة.