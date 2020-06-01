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محافظة القاهرة تخصص خط ساخن للإبلاغ عن إصابات فيروس كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:16 م
محافظة القاهرة تخصص خط ساخن للإبلاغ عن إصابات فيروس كورونا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن تخصيص الخط الساخن 15469 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك متابعة استفسارات وشكاوى المواطنين عليه بشأن العلاج من فيروس كورونا. وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
 
وكان رئيس الوزراء وجه المحافظين اليوم بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أى شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما فى حالة رفض أى مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضى تدخلكم شخصياً"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة، الذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
 

كورونا

القاهرة

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