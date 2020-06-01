اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فوائد السمسم على صحة جسمك وبشرتك

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:00 ص
فوائد السمسم على صحة جسمك وبشرتك السمسم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

السمسم واحد من أشهر أنواع البذور النية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والعدوى، كما انه زيت السمسم له فوائد عديدة لصحة الجلد ويدخل فى مستحضرات التجميل.

وحسب ما ذكره موقع healthlineفإن من فوائد السمسم:

1:يحتوى السمسم على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

2:يحتوى السمسم على كمية كبيرة من الاحماض الدهنية الاوميجا 3 وبعض الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

3:أثبتت بعض الابحاث أن تناول السمسم يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك فهو مفيد لمرضى السكر ويحميهم من المضاعفات والمشاكل التى يتعرضون لها.

4:يحتوى السمسم على بعض الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.

5:يساعد زيت السمسم على التئام الجروح بسرعة والوقاية من الالتهابات الجلدية والاحمرار.

6:تحتوى بذور السمسم على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح، كما تحتوى على بعض الالياف التى تحد من خطر الاصابة باضطرابات الجهاز الهضمى.

7:بذور السمسم تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتحد من خطر الاصابة بالامراض والتعب.

8:تناول السمسم يساعد على النشاط والتركيز وتعزيز صحة الجهاز العصبى.

9: زيت السمسم يساعد على تعزيز ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والالتهابات وحب الشباب.

10:يساعد على ترطيب البشرة ونعومتها، نظرا لما يحتويه من خصائص هامة للبشرة.

 


السمسم

فوائد السمسم

تناول السمسم

سمسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة