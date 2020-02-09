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تعرف على أسباب حكة الجلد بعد الاستحمام أهمها حساسية الماء

الأحد، 09 فبراير 2020 06:00 ص
تعرف على أسباب حكة الجلد بعد الاستحمام أهمها حساسية الماء الاستحمام - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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على الرغم من فوائد الاستحمام لصحة الجلد ونظافته وترطيبه، إلا أنه بالنسبة لبعض الأشخاص يكون للاستحمام تأثير جانبي وهو حكة الجلد بعد الاستحمام وهو أمر شائع بين الكثير من الناس، نتعرف على أسبابه في السطور التالية، وفقا لما ذكره موقع avo health. 

أسباب حكة الجلد بعد الاستحمام

​1- الحساسية من الصابون

من المحتمل أن يكون الصابون الذي تستخدمه يعمل على تجفيف بشرتك أثناء التنظيف، قد لا يترك الصابون القاسي دائمًا طفحًا يمكن رؤيته ولكنه قد يترك حكة بعد انتهاء الاستحمام.

2- القرنية الجلدية

وهذا يعنى أن بشرتك جافة جدًا، حيث قد يؤدي نقع بشرتك بالماء الساخن لفترات طويلة إلى تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية، مما يؤدى إلى تهيج البشرة التي تفتقر بالفعل إلى الرطوبة، في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى الحكة بعد الاستحمام. قد تحدث الحكة في الغالب على قدميك أو ساقيك لأن تلك الأجزاء من جسمك تكون أكثر ملامسة للماء.

3- حساسية الماء 

يمكن تنشيط الجهاز العصبي عن طريق الماء على جلدك، ونتيجة لذلك تشعر بالحكة بعد الاستحمام أو أثنائه، وهذه الحالة نادرة، وإذا كنت تعاني منها فمن المحتمل أن تعرفها بالفعل. وتسبب حساسية الماء حكة هائلة بعد أي تلامس مع الماء، بما في ذلك غسل يديك أو حمام السباحة.

علاج الحكة بعد الاستحمام

إذا استمرت الحكة لديك بعد الاستحمام فقد تحتاج إلى التفكير في استخدام علاج منزلي كعلاج، وفيما يلى بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع الحكة أو معالجتها إذا حدث ذلك:

１- استخدم منشقة مبللة  

يمكن لفرك بشرتك بمنشفة بعد الاستحمام أن يجرد بشرتك من الرطوبة، لا تحاول إزالة كل قطرة ماء من بشرتك، بدلًا من ذلك، جفف بشرتك بمنشفة بعد غسلها.

2- رطب بشرتك وهي لا تزال رطبة

وضع مرطب بينما تكون بشرتك رطبة قليلاً سيساعد على جعل الرطوبة في  جلدك. 

فكر في استخدام مرطب "خالٍ من الزيوت" إذا كان لديك بشرة معرضة لحب الشباب. 

３- غير نوع الصابون

إذا كنت تعانى من الحكة المتكررة دون حدوث طفح جلدي بعد الاستحمام فقد حان الوقت لتبديل الصابون، ابحث عن صابون يحتوي على مكونات خفيفة مضادة للحساسية.

4- استخدام الكريمات المضادة للحكة

يمكن استخدام الكريمات التى تحتوى على حمض اللبنيك لتهدئة الحكة من الجلد الجاف وللمساعدة على ربط الرطوبة بالجلد.

 


الاستحمام

اسباب حكة الجلد

اضرار حكة الجلد

حساسية الماء

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