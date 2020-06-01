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صور.. "النقل العام" بالإسكندرية: الانتهاء من تطوير محطة ترام مصطفى كامل

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:30 م
صور.. "النقل العام" بالإسكندرية: الانتهاء من تطوير محطة ترام مصطفى كامل محطة ترام مصطفى كامل
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تطوير محطة ترام مصطفى كامل، وذلك بناء على تعليمات المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية. وأشار المهندس على صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار استعدادات الهيئة لاستقبال موسم الصيف ولخدمة زوار الإسكندرية، حيث تمت إعادة التأهيل والتطوير الشامل ورفع الكفاءة لمحطة ترام مصطفى كامل ضمن خطه الهيئة العامة لنقل الركاب للتطوير.

من جهه أخرى، أوضح  المهندس على صقر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهيئة قامت بإعادة تأهيل عدد من المزلقانات المتهالكة من الجهتين، حيث تم استغلال وقت الحظر للبدء فى أعمال إعادة التأهيل المزلقان المتهالك، خاصة أنه يقع بمنطقة حيوية لا يمكن العمل بها فى أوقات الأيام العادية، نظرا للزحام الشديد، حيث تتم أعمال تغيير القضبان، وإعادة تطوير ورفع كفاءة أعمال الرصف به من خلال تطوير الطبقة البازلتية وطبقة الأساس والأسفلت، وذلك نظرا لعدم القيام بأعمال تطوير منذ عدة سنوات مما يتسبب في حدوث خطورة على أرواح المواطنين.

وحول الإجراءات الاحترازية، أكد المهندس على صقر أنه تم تطهير وتعقيم طافة وسائل المواصلات، بالمواد المطهرة، وحذرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، المواطنين من عدم ارتداء الكمامة، وشددت على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن ارتداء الكمامة فى جميع وسائل المواصلات بالهيئة، مؤكدا أنه لن يسمح لأى مواطن باستقلال وسائل المواصلات العامة إلا بارتداء الكمامة، وإلا سيتم توقيع الغرامة علية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

 

محطة مصطفى كامل (1)
محطة مصطفى كامل 
محطة مصطفى كامل (2)
محطة مصطفى كامل 
محطة مصطفى كامل (3)
محطة مصطفى كامل 

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