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شقيق جورج فلويد يدعو الأمريكيين إلى إنهاء العنف: لن يعيد أخى للحياة.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:41 م
شقيق جورج فلويد يدعو الأمريكيين إلى إنهاء العنف: لن يعيد أخى للحياة.. فيديو شقيق جورج فلويد
كتب محمد سعودي

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دعا شقيق جورج فلويد، اليوم الاثنين، المتظاهرين الغاضبين في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية وفاة شقيقه، بضروة التوقف عن العنف وأعمال النهب، مؤكدا أن ذلك لن يعيد شقيقه إلى الحياة مرة أخرى.

 

وفي خطاب مؤثر خلال إقامته نصب تذكاري مؤقت في المكان الذى توفى فيه جورج فلويد بمدينة مينيابوليس الأمريكية، دعا شقيقه تيرينس فلويد، إلى ضرورة إنهاء عمليات النهب والعنف التي تحدث في أماكن متفرقة بالولايات منذ وفاة شقيقه على يد شرطى خنقه بركبته في الشارع، ولم يتركه حتى أن التقط أنفاسه الأخيرة.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، احتجاجات حاشدة ومواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومحتجين على وفاة الشاب جورج فلويد، لكن بعض الاحتجاجات تضمنت عمليات نهب وسلب واقتحام لمتاجر كبيرة في أمريكا، فيما أشعل محتجون النيران في بعض المباني والسيارات.

شقيق جورج فلويد
شقيق جورج فلويد

وقال تيرينس فلويد، اليوم الاثنين موجها حديثه إلى المحتجين: "أتفهم أنكم منزعجون. لكنني منزعج أكثر منكم.. إن ما يحدث الآن لن يعيد أخي إلى الحياة على الإطلاق"، مضيفا: "عائلتي عائلة مسالمة. عائلتي تخاف الله"، بحسب ما نقله موقع "insider" الأمريكي. وأكد شيقيق جورج فلويد أن أعمال النهب والعنف لن تحقق أي شيء نحو تغيير النظام وينتهى به الأمر إلى إيذاء الآخرين بشكل أكبر".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضرورة أن تنتهى الفوضى وأعمال الشغب التى اندلعت في العديد من الأماكن بالولايات المتحدة الأمريكية، ناشرا في تغريدة أخرى مقطع فيديو لبعض المحتجين خلال تواجدهم في الشارع اعتراضا على مقتل الشاب جورج فلويد.

وعلق الرئيس الأمريكي على تغريدة السيناتور الجمهورى البارز توم كوتون التي قال فيها: "يجب أن تنتهي الفوضى وأعمال الشغب والنهب الليلة.. إذا كان تطبيق القانون المحلي مرهقًا ويحتاج إلى دعم، فلنرى مدى صعوبة إرهابيى حركة أنتيفا عندما يواجهون الفرقة 101 المحمولة جواً.. نحن بحاجة إلى عدم التسامح مطلقا مع هذا الدمار"، فيما رد ترامب عليه قائلا: "هذا صحيح 100%.. شكرا لك توم كوتون".

ودعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حكام الولايات الأمريكية إلى توقيف المتورطين في الاحتجاجات لمدة عشر سنوات، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد جدد تحذيره من زيادة أعمال العنف والتحريض، مؤكدا، أن ذلك يعد جريمة فدرالية، مضيفا: "يجب على حكام الولايات الضرب بقوة وألا سنتدخل للقيام بما يلزم.. وتجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".

وأكد ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق، أن الحرس الوطنى اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها، بحسب قوله.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سوف تدرج حركة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مطالبا بنشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات.

أنتيفا هي حركة مناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية منضوية تحت الحزب الديمقراطي، حيث تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين. لكن ليس للحركة هيكل موحد أو قيادة وطنية، إلا أنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد، خاصة على الساحل الغربي.


جورج فلويد

شقيق جورج فلويد

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