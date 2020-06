شقيق جورج فلويد يدعو الأمريكيين إلى إنهاء العنف: لن يعيد أخى للحياة.. فيديو

دعا شقيق جورج فلويد، اليوم الاثنين، المتظاهرين الغاضبين في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية وفاة شقيقه، بضروة التوقف عن العنف وأعمال النهب، مؤكدا أن ذلك لن يعيد شقيقه إلى الحياة مرة أخرى.

WATCH: Full speech by George Floyd's brother, Terrence Floyd, at site of George Floyd's death. pic.twitter.com/piEcnilzCb