دعوة لفتح تحقيق أممى فى جرائم تركيا فى مدينة عفرين السورية

كتب: أحمد جمعة

دعت المنظمة متعددة الأحزاب الكردية، المتمركزة في شمال سوريا، الحركة من أجل مجتمع ديمقراطى، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق فى الجرائم التى ترتكبها الدولة التركية والمرتزقة المرتبطون بها فى منطقة عفرين الكردية في سوريا.

وحثت حركة من أجل مجتمع ديمقراطي فى بيان نشر لها الأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق للنظر فى "عمليات اختطاف وقتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإعادة تشكيل ديمغرافية المنطقة من قبل تركيا".

في يناير 2018، شنت تركيا هجوم عسكرى فى عفرين، شمال سوريا، المقاطعة ذات الأغلبية كردية، والمعزولة عن بقية الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد. بعد هجوم استمر شهرين ضد الميليشيات الكردية،سيطرت القوات التركية والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا على المدينة الرئيسية في القطاع في 17 مارس 2018.