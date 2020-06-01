تعافى 6 حالات جديدة من كورونا فى عزل المدينة الجامعية ببنى سويف

من جانبه، أكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة، حيث تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ،وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام سير منظومة العمل بالمدينة الجامعية (بنات) المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، للحالات المستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.