اليوم السابع
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تعافى 6 حالات جديدة من كورونا فى عزل المدينة الجامعية ببنى سويف

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:21 م
تعافى 6 حالات جديدة من كورونا فى عزل المدينة الجامعية ببنى سويف خروج حالات جديدة من عزل المدينة الجامعية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، فى بيان له، تعافى 6 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية، ليصل بذلك العدد الإجمالى للمتعافين إلى 108 حالات ممن غادروا المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من الشهر الجارى، لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج، كما تم تعافى وخروج حالتين من مستشفى الصدر.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة، حيث تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ،وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.
 
وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام سير منظومة العمل بالمدينة الجامعية (بنات) المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، للحالات المستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.
 
خروج حالات جديدة من عزل المدينة الجامعية (1)
خروج حالات جديدة من عزل المدينة الجامعية (1)

خروج حالات جديدة من عزل المدينة الجامعية (2)
خروج حالات جديدة من عزل المدينة الجامعية (2)
 
 
 

 


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