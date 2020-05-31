مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة : امتحانات طلاب "البينى" و"الصيفى" بنظام الأبحاث

كتب محمد صبحى

قال الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة. أنه قد تمت الموافقة من قبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المركز على بدء تنفيذ امتحانات الفصل البينى لطلبة التعليم المفتوح وامتحانات الفصل الصيفى لطلبة التعليم المدمج بنظام الأبحاث وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة .

وأضاف الدكتور جمال عبد العزيز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن امتحانات الفصل الدراسى مارس 2020 والتى تجرى وفقا لاجندة المركز من المتوقع أن تعقد فى يوليو 2020 حيث يقوم مجلس الشئون الأكاديمية بالمركز ومجلس إدارة المركز بدراسة الآلية المناسبة حاليا فى ضوء القرارات المشار إليها وسوف نوافى الطلاب بكيفية إجراؤها فى حينه .

وأكد أننا ملتزمين بقرارات المجلس الأعلى للجامعات أن يتم إجراء امتحانات فرق النقل وفقا لتقديم الرسائل البحثية ، وأن يكون امتحانات الفرق النهائية والدور الثانى ستكون تحريرية وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ما لم تقم المجالس المتخصصة وهما المجلس للجامعات ومجلس جامعة القاهرة بتعديل هذه القرارات .





