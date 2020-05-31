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محافظ شمال سيناء: تطوير ورفع كفاءة تجمع الشياحة بوسط سيناء.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 06:07 م
محافظ شمال سيناء: تطوير ورفع كفاءة تجمع الشياحة بوسط سيناء.. صور تجمع الشياحة بوسط سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تطوير ورفع كفاءة تجمع الشياحة بوسط سيناء، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ شمال سيناء فى مركز الحسنة بوسط سيناء.

 

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء أن الجولة شملت عددا من القرى والتجمعات لتفقد المشروعات والوقوف على القضايا الجماهيرية على الطبيعة .

 

وزار المحافظ يرافقه سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل تجمع الشياحة، وهو ضمن القرى الأكثر فقرا والمقرر رفع كفاءته عن طريق بيت الزكاة والصدقات المصرى التابع للأزهر الشريف .

 

وأكد المحافظ أنه من المقترح بناء 150 منزلا ودار ضيافة ومسجد داخل التجمع علاوة على رفع كفاءة بئرى المياه 7 و 8 لتوفير المياه وتطوير الزراعات القائمة ( عنب وزيتون ) واستحداث زراعات جديدة فى المنطقة مثل التفاح والكمثرى وانشاء صوب زراعية وهرابات لتخزين مياه الأمطار والسيول للاستفادة منها فى الرى والزراعة والشرب والاستخدامات المنزلية ، وسيتم عمل دورات تثقيفية للمزارعين على أساليب الزراعة الحديثة ، ورصف الطرق بطول 3 كيلومترات داخل التجمع لخدمة أهالى التجمع والقرى والتجمعات المجاورة وكذا رفع كفاءة أعمدة الانارة ودعم التجمع بمحول كهرباء بطاقة 200 وات.

 

كما شملت الجولة معاينة الموقع المقترح لإنشاء سد فى منطقة الطيبة بقرية التمد لحجز حوالى 5 ملايين مترا مكعبا من مياه الأمطار والسيول للاستفادة منها فى الرى والزراعة والاستخدامات الأخرى.

 

وزار المحافظ تجمع أم غريقدة التابع لقرية التمد لدراسة انشاء تجمع زراعى واعد على مساحة 400 فدانا تخدمها 8 آبار للمياه لخدمة أهالى المنطقة .

 

كما زار محطة مياه التمد الجديدة ، وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء منها وتشغيلها ( بطاقة 100 مترا مكعبا من المياه يوميا ) لتعمل الى جانب المحطة الموجودة فى خدمة التجمعات التابعة لقريتى التمد والنقب .

 

وأشار المحافظ الى زيارة المناطق التى تأثرت بالسيول فى منطقتى الريد والنقب على الطريق الدولى بوسط سيناء ، وتفقد الأعمال الجارية ومن بينها محطة مياه الريد التى تم الانتهاء منها مؤخرا وتسليمها الى شركة المياه وفى مرحلة التجارب لمدة 3 شهور، والتى يتم تشغيلها من خلال 3 بدائل ( الكهرباء والديزل والطاقة الشمسية ) لضمان عدم تعطيلها، وهى بطاقة 200 مترا مكعبا فى اليوم لخدمة أهالى الريد وبئر جريد .

 

يذكر أن محافظ شمال سيناء افتتح أمس موسم حصاد القمح والشعير فى مركز الحسنة بوسط سيناء ، كما التقى بعدد من المواطنين والمشايخ والعواقل لبحث مطالبهم فى مختلف القطاعات والوقوف على مشاكلهم على الطبيعة ، وأعطى تعليماته للقيادات التنفيذية بتلبية احتياجات ومطالب المواطنين .

 

 

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شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

وسط سيناء

مركز نخل

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