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حدائق موسكو تستعد لفتح أبوابها اعتبارا من 1 يونيو

الأحد، 31 مايو 2020 05:37 م
حدائق موسكو تستعد لفتح أبوابها اعتبارا من 1 يونيو شوارع موسكو خلال الحظر
كتب محمد عبد المجيد

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قال مصدر فى مؤسسة "موس بارك"، إن الحدائق والمتنزهات فى العاصمة الروسية، باتت مستعدة لفتح أبوابها أمام الزوار، اعتبارا من تاريخ 1 يونيو، وذكر المصدر، أنه تم رسم وتحديد المسارات فى الحدائق، للحفاظ على المسافة الاجتماعية، وتم تنظيم وسائط إبلاغ الزوار بضرورة مراعاة قواعد الوقاية خلال التنزه.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مع حلول 1 يونيو، ستسمح السلطات للمواطنين بالتجول فى جميع أنحاء المدينة، بما فى ذلك المتنزهات والحدائق، شريطة أن يتبع الزوار قواعد معينة خلال التجول: ارتداء وسائل الوقاية من كمامات وقفازات، والالتزام بالمسافة الاجتماعية.
 
وأضاف المصدر: "هناك تدابير سلامة إضافية، تم وضع علامات على شبكة طرق المسير فى الحدائق العامة للحفاظ على المسافة الاجتماعية ، وتم تركيب لوحات إعلامية، وتنظيم بث التحذير الصوتي، بشأن الامتثال للتدابير اللازمة".
 
وأشار المصدر، إلى أن حدائق العاصمة، جاهزة وستستقبل بكل سرور الزوار الذين طال انتظارهم. ونوه بأنه سيتم تطبيق عدد من القيود الوقائية فى الحدائق والمنتزهات، ومن بينها: حظر استخدام المقاعد، وشرفات المراقبة، وساحات لعب الأطفال والساحات الرياضية، ويجب أن يحمل الزائر وسائل الوقاية الفردية.
 

روسيا

موسكو

حدائق موسكو

كورونا

فيروس كورونا

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