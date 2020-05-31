بغداد (أ ش أ)

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ "اﻟﺼﻘﻮر" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الإرﻫﺎب ﻓى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ العراقية أﺑﻮ ﻋﻠى اﻟﺒﺼﺮى، اليوم الأحد، ﻋﻦ إﺣﺒﺎط ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑى ﺧﻄﻴﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻮي ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﺼﺎﺑﺔ "داﻋﺶ" اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة وﻋﺪة ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى، ﻣوضحا أﻧﻪ تم ﻛﺸﻒ المخطط ﺑﻌﺪ الإﻃﺎﺣﺔ ﺑﺨﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة واﻋﺘﻘﺎل إرهابيين اثنين ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ المسؤولين ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ "داﻋﺶ" المنقطعين والهاربين ﻣﻦ المحافظات المحررة.