5 توجيهات من محافظ الشرقية لرؤساء المدن لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بالمرور الميدانى طوال اليوم وعلى مدار الساعة لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، وكذلك التأكد من إرتداء عمال النظافة للكمامة الواقية والقفازات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع إستغلال اوقات الحظر فى تكثيف أعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والاحياء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسه لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنيه لإستمرار أعمال التطهيروالتعقيم للمنشآت العامة والخدمية والشوارع والميادين ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيارات وتحصيل الغرامات المالية المقرره على غير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية من السائقين أو الركاب .

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة واستمرار منع اقامة الأسواق الإسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين ، وذلك للحد من التجمعات والحفاظ على صحه وسلامة المواطنين مع استمرار رصد جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها فى المهد ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.

وأمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حى أول بالتواجد الميدانى بمنطقة الحلقة وشارعى البوسته ومولد النبى ، للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وعدم السماح بتزاحم المواطنين بها ، مؤكداً أنه فى حالة عدم الإلتزام سيتم الغلق الكامل لتلك المناطق وذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية المتخذه للحد من انتشار الفيروس .

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات ( الصحه - التموين - الطب البيطري) بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصناعية والتجارية والصحية ومنافذ السلع التموينية لمنع أى ممارسات احتكارية ولضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.