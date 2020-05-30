15 معلومة عن مشروع إحياء البتلو بالقليوبية.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

تواصل محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تقديم سبل الدعم للشباب للعمل خلال المشروعات الصغيرة، والتي من بينها مشروعات إحياء البتلو، والذي يستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبير وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى.

وفيما يلي 15 معلومة عن المشروع والتي جاءت على النحو التالي:

1- يستهدف مشروع إحياء البتلو منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة.

2- يستهدف توفير فرص عمل كبير وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى.

3- يتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعى المصرى بالمحافظة.

4- يستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها.

5- تأتي القليوبية فى المركز الثانى فى جملة التمويل للمربين بحوالى 74 مليون جنيه من جملة المبالغ الممولة من البنك الزراعى المصرى.

6- يبلغ إجمالي مبادرة البنك المركزى المصرى 1.6 مليار جنيه.

7- وصل عدد المستفيدين (المربين) من مشروع البتلو بالمحافظة بلغ 744 مربى باجمالى 5300 رأس (أبقار- جاموس).

8- يوجد 181 مزرعة إنتاج حيوانى تسمين وألبان على مستوى المحافظة.

9- خطوات الحصول على قرض مشروع البتلو تبدء بتقديم طلب إلى البنك الزراعى المصرى التابع له وتقوم لجنة مكونة من "مهندس إنتاج حيوانى – عضو من البنك الزراعى – عضو من الطب البيطرى" بعمل المعاينة للتحقق من صلاحية الحظيرة وموقع المشروع.

10- وفى حالة إذا كان القرض للتغذية يتم معاينة عدد الرؤوس الموجودة فعليًا، أما إذا كان القرض بغرض شراء رؤوس للتربية يتم معاينة الحلقات (التى يتم تسكين الحيوانات بها) فى الحظيرة.

11- عند الحصول على القرض يتم متابعته من قبل ادارة الإنتاج الحيوانى للتأكد من عدد رؤوس الماشية المتعاقد عليها والتأمين عليها.

12- يتم الإقراض على مرحلتين - الأولى قرض بمبلغ 3000 جنيه لكل رأس بتلو من وزن 60 كجم – 70 كجم للعجل البتلو حتى يصل إلى 250 كجم، والمرحلة الثانية قرض بمبلغ 4000 جنيه لكل رأس من وزن 250 كجم – 450 كجم.

13- يكون القرض بحد أقصى 500 ألف جنيه للفرد، أما الجمعيات والشركات بحد أقصى مليون جنيه.

14- يتم التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيوانى بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب التمويل وكذا الضامن أن وجد، وصورة المؤهل الدراسى بالنسبة لشباب الخريجين بعد الاطلاع على أصل الشهادة، وإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد فى حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة.

15- ويتم الرد على استفسارات المتقدمين للحصول على قرض مشروع البتلو من خلال الإدارات الزراعية وفروع البنك الزراعى بمراكز ومدن المحافظة.