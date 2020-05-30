اليوم السابع
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وكيل صحة الدقهلية: عزلنا 750 فردًا بـ49 قرية و23 آخر رفضوا الخروج من المستشفى

السبت، 30 مايو 2020 10:55 م
وكيل صحة الدقهلية: عزلنا 750 فردًا بـ49 قرية و23 آخر رفضوا الخروج من المستشفى
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن عدد الحالات الإيجابية بالدقهلية هى 377 من أصل 23 ألف مصاب على مستوى الجمهورية، أى أن النسبة أقل من 2٪، وهذا عدد بسيط مقارنة بعدد سكان الدقهلية والتى يبلغ 7 ملايين مواطن.

وأوضح مكى أن القرى التى يتم عمل فيها حجر أمنى لا تكون على القرية بالكامل، بينما على بعض المنازل والأسر المصابة بالقرية فقط، وتم إجراء حجر لبعض المنازل فى الدقهلية، منذ بداية الجائحة ووصلت إلى 49 قرية وكان تلك القرى على مستوى 10 مراكز (وهى مركز المنصورة، وطلخا، وبلقاس، ودكرنس، والمطرية، وميت غمر، واجا، منية النصر، بنى عبيد، نبروة) بـ323 منزلاً وذلك بعدد أفراد بلغ 750 فردًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد دكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، للصحفيين لشرح أهم مستجدات التعامل مع الإصابات بحالات الكورونا.

وأشار مكى إلى أنه تم فحص 3600 مواطن باختبارrapied test، وكان الايجابى منهم 377 فقط، وتوفى لدينا 42 مريضًا، وخرج 191 للتحسن من الدقهلية، والمحجوز لدينا حاليا 143 مريضًا، و يقيم منهم 92 مريضًا فى مستشفيات العزل ومستشفيات الفرز.

ففى مستشفيات العزل يوجد 79 مريضا وذلك فى مستشفيات العزل بتمى الأمديد وكفر الدوار وكفر الزيات وبلطيم، ومن أبناء الدقهلية يوجد 66 مريضا بمستشفى تمى الأمديد فقط، والباقى موجودون بمستشفيات الفرز حيث يوجد 13 مريضا مقيمين بمستشفيات الفرز، و51 مريض عزل منزلى، ومنحنى الاصابات بالدقهلية مطمئن جدًا، وترتيبنا حوالى العشرين على مستوى المحافظات فى عدد الإصابات.

ومستشفيات الدقهلية والمدينة الجامعية استقبلوا 1085 مريضا منذ بداية الجائحة، فمستشفى تمى الأمديد للعزل توالى عليها 10 دفعات من المرضى ومنهم من تحول للمدينة الجامعية ومنهم من ذهب لمنزله وخرج منهم 584 مريضا، وهناك حالات تم تحويلها من المستشفيات والمدن الجامعية لمنازلهم أو لمحافظاتهم وعددهم 259 مريضا.

ونسبة الوفيات بالدقهلية أقل من وفيات أى محافظة أخرى، بفضل جهود الحيش الأبيض، وعلى الرغم من أن أولى حالات الوفاة بالجمهورية من الدقهلية إلا أننا حاصرنا هذا الأمر وسيطرنا عليه، ومن الأشياء الإيجابية قرار وزيرة الصحة بتوجيه تموين الأكسجين مركزيا عن طريق الشركة المتعاقد معه مباشرة لمستشفيات العزل والفرز أيضًا.

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الدقهلية

صحة الدقهلية

مستشفيات العزل

مصابى كورونا

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