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وكيل صحة الدقهلية: البروتوكول الجديد يتيح خروج مصابى كورونا بعد 7 أيام من العزل

السبت، 30 مايو 2020 11:07 م
وكيل صحة الدقهلية: البروتوكول الجديد يتيح خروج مصابى كورونا بعد 7 أيام من العزل
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن عدد الأسرة لدينا بمستشفيات الحجر قليلة ولا نستطيع إخراج أى مريض دون استقرار حالته الصحية فتلك أمانة طبية، واللجنة العلمية هى التى تقرر حالة المريض فمستشفى تمى الأمديد بها 106 أسرة و30 سرير عناية، فيجب أن يكون هناك سرير فارغ عندما يخرج مريض العناية والآن الأعداد زادت فلا نستطيع الإبقاء على المريض بالمستشفى لمدة شهر حاليًا طبقا للبروتوكول الجديد.

وأضاف أن محافظة الغربية أرسلت لنا 24 مصابًا، والشرقية أرسلت 39 مريضًا ولا يوجد متسع، وهناك مرضى داخل المستسفى أصبحوا بحالة جيدة، ولا يريدون الخروج وليس لدينا مكان بالمستشفى فيجب أن يخرجوا ليتيحوا الفرصة لغيرهم من المرضى الغلابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وكيل الوزارة مع الصحفيين بديوان عام مديرية الصحة بالدقهلية.

وأوضح مكى أن البروتوكول الجديد، يتيح إخراج المريض من مستشفي العزل بعد 7 أيام من العلاج، كون المريض يحصل على جرعة الكلوركين، لمدة خمسة أيام وهي أقصى جرعة للعلاج وبعد ذلك لا يحصل على أي جديد فى العلاج يتم ووجه بعد 7 أيام، وأشار إلى أنه قسم المرضى 3 أصناف منهم البسيطة وتلك تتبع إجراءات العزل المنزلى، ويتم متابعتهم من الطب الوقائى، والحالة المتوسطة تبقي بالمستشفي لحين استقرار حالتهم، و نتابعهم لحين تحول نتيجتهم لسلبي و الحكم عليه للخروج هو حالته الصحية، وكمثال فقد خرج مدير إدارة البيئة بالمحافظة من مستشفى كفر الزيات للعزل عقب أربعة أيام، ومتابعته بالمنزل إلى أن تحسنت حالته وأصبحت سلبية.

وأضاف: نتابع حاليا تعليمات وزارة الصحة حيث عقدت اجتماعيين كونفرانس ومن ضمن التعليمات انه تم تخصيص شركة لنقل الادوية و المستلزمات لنقلها مباشرة للمستشفى من الوزارة من خلال شركات النقل المتخصصه و لا تمر على المديرية و لا على المحافظة، دون أى وسيط، و محافظة الدقهلية بها أكبر عدد من مستشفيات بها أماكن للعزل وعددهم 28 مستشفى وأيضا مستشفى الجامعة والتى ستستقبل حالات العزل، وهيئة الشراء الموحد هى التى ستوزع الأدوية والمستلزمات حيث سيتم تخصيص 25 %من ميزانية الدولة لمستشفيات الجامعه و75 % للصحة، وسيتم إجراء التحليل لدينا بالصحه، والأطباء فى حالة إجهاد و بيموت منهم الكثيرون، وبالنسبة للمخالطين المباشريين للحالة الإيجابية فالطب الوقائى ينتقل لهم مباشرة، ونمر عليهم ويتم الكشف ويتم تسجيل بياناتهم على التابلت وياخذ فيتامينات ولو زادت الأعراض عليه يقوم فريق الطب الوقائى بتوجيهه إلى أقرب مستشفى ويتم أخذ منه مسحة وعمل فحوص له حتى تنتهى فترة الحضانة، أما مريض المستشفى عند خروجه فيستمر العزل المنزلى ويشترط أن يتم إجراء المسحة مرتين وتكون نتيجتها سلبية للتأكد من شفاء المريض.

 

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الدقهلية

صحة الدقهلية

مستشفيات العزل بالدقهلية

فيروس كورونا

محافظ الدقهلية

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