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نيويورك تايمز تبرز تجربة اليابان فى مكافحة كورونا..اختبارات أقل وتباعد أكثر

السبت، 30 مايو 2020 01:09 م
نيويورك تايمز تبرز تجربة اليابان فى مكافحة كورونا..اختبارات أقل وتباعد أكثر شينزو آبى
كتبت رباب فتحى

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تحت عنوان "اختبارات كورونا أساسية لضرب الفيروس أليس كذلك؟ اليابان لديها أفكار أخرى"، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على التجربة اليابانية فى مكافحة الوباء، وقالت إن الدولة أبلغت عن حالات وفاة أقل من الدول الكبرى الأخرى وأنهت حالة الطوارئ حتى مع الحفاظ على معدل اختبارات منخفض.

 

وأضافت أن اليابان سارت في طريقها ، وقصرت الاختبارات على الحالات الأكثر خطورة فقط حيث تسابق الدول الأخرى لفحص أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقلق الخبراء الطبيون من أن هذا النهج قد يعمى البلاد عن انتشار العدوى ، مما يسمح للحالات بالانفجار وتغرق المستشفيات. ولكن لم يحدث ذلك.

 

وأوضحت أن  اليابان - البلد الأكثر رمادية في العالم والوجهة السياحية الشهيرة - لديها واحدة من أدنى معدلات الوفيات من كوفيد19 بين الدول الكبرى، ولم يتم إرهاق النظام الطبي. ولم تجبر الحكومة الشركات على الإغلاق ، رغم أن الكثيرين اختاروا ذلك.

 

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي هذا الأسبوع أن معركة اليابان ضد تفشي المرض حققت نجاحًا باهرًا ، حيث أخرجت البلاد من حالة الطوارئ - وهو نوع من "حالة الإغلاق" التي استمرت لمدة شهر ونصف فقط.

 

وقال آبي: "من خلال القيام بالأشياء بطريقة يابانية فريدة ، تمكنا من إنهاء هذه الموجة من العدوى بشكل شبه كامل" ، مضيفًا أن ما أسماه "نموذج اليابان" يقدم مسارًا للخروج من الوباء العالمي.

 

ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح بالضبط ما الذي يفسر الإنجاز الذي حققته اليابان وما إذا كان يمكن للبلدان الأخرى الاستفادة من نهجها. ويقول منتقدون إن اليابان قللت من عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي. ويحذر البعض من أن المزيد من موجات العدوى يمكن أن تقوض تصريحات التهنئة الذاتية للحكومة.

 

وبدلاً من الاختبار على نطاق واسع لفهم انتشار الفيروس والحد منه من خلال عموم السكان ، ركزت اليابان على احتواء موجات التفشى الصغيرة بسرعة من خلال تتبع الاتصال. بدلاً من إملاء قيود صارمة على الحياة اليومية ، فقد ركزت على تثقيف الناس حول تدابير مثل التباعد الاجتماعي وحثهم بلطف على اتباعها.

 


اليابان

كورونا

كوفيد19

تجربة اليابان فى مواجهة كورونا

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