مقتل 15 مدنياً على الأقل فى هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

كتب سمير حسنى

قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا خلال هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو، اليوم السبت، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وتكافح بوركينا فاسوا وجارتاها مالى والنيجر فى منطقة الساحل حركات تمرد إسلامى لها صلة بتنظيمى القاعدة وداعش .

وتعزز تلك الجماعات من قوتها وتوسع نطاق عملياتها، مما يزيد من مخاوف الدول الساحلية مثل ساحل العاج من امتداد العنف إلى أراضيها.

وتصاعدت هجمات المتشددين فى بوركينا فاسو ومالى والنيجر بشدة خلال العام المنصرم رغم الدعم العسكرى الكبير الذى تتلقاه تلك الدول من فرنسا.