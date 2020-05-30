رئيس مدينة سفاجا تتفقد الأسواق والمحلات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر الأسواق والمحلات التجارية بالمدينة، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد، وذلك فى ضوء تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا على ضرورة فض التجمعات أمام السوق وفى شارع الاستاد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظا على أهالى مدينة سفاجا.

كما أكدت رئيس مدينة سفاجا فى بيان للوحدة المحلية لمدينة سفاجا على مواصلة الحملات فى نطاق المدينة وقراها للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين، وخاصة فى الأسواق الكبيرة والتى يرتادها عدد كبير من المواطنين وكذلك فض الأسواق العشوائية التى يقيمها الباعة الجائلين على أطراف الأحياء وفى الطرقات، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة، وفى حالة تكرار المخالفة يتم تحرير محاضر والإحالة للنيابة العامة.

وأوضحت رئيس المدينة أنه يوجد تنسيق بين الجهاز التنفيذى للمدينة والإدارات الخدمية المختلفة حيث يتم العمل فى إطار منظومة واحدة هدفها الحفاظ على صحة المواطن ووقايته من الأمراض من خلال النظافة المستمرة وأعمال التعقيم والتطهير لكافة الشوارع والميادين والطرقات ومواصلة الحملات ليلا ونهارا.