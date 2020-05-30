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بلومبرج: بدء إنتاج لقاح كورونا الصينى المحتمل وطرحه نهاية العام

السبت، 30 مايو 2020 12:21 م
بلومبرج: بدء إنتاج لقاح كورونا الصينى المحتمل وطرحه نهاية العام لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لوكاله بلومبرج العالمية عن بدء تطهير خط إنتاج اللقاح الصينى المحتمل لكورونا بالكامل وإغلاقه استعدادًا لبدء الإنتاج يوم السبت المقبل وستبلغ طاقته التصنيعية الكاملة 100 مليون إلى 120 مليون لقاح كل عام.

لقاح كورونا

ووفقا لتقرير "بلومبرج" من المتوقع أن يتوافر مرشح لقاح كوفيد 19 الذي يتم تطويره في الصين في وقت قريب من نهاية هذا العام ، وفقًا لتقرير نشر في حساب Wechat الرسمي للجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها.

وقال التقرير إن اللقاح الذي طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية بالاشتراك مع شركة مجموعة الوطنية الصينية بيوتيك ، أكمل اختبار المرحلة الثانية من التجارب وقد يكون جاهزا للسوق في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل.

يتسابق صانعو الأدوية لتطوير علاج للعدوى التي قتلت حتى الآن 365 ألف شخص على الأقل، و يجري تطوير أكثر من 100 لقاح للفيروس على مستوى العالم ، ولكن عدد قليل منها  فقط وصلت إلى مرحلة التجارب السريرية البشرية الحاسمة والنهائية ، حيث قاد العلماء الصينيون الطريق.

في المجموع ، يتم اختبار خمسة لقاحات طورتها الشركات الصينية على البشر ، وهو الأكثر في أي بلد، وحشدت بكين سلطاتها الصحية ومنظمي الأدوية ومعاهد البحوث للعمل على مدار الساعة مع الشركات المحلية للتوصل إلى أول شركة ناجحة في العالم لفيروس كورونا.

ووعد الرئيس شي جين بينغ بمشاركة أي لقاح ناجح على الصعيد العالمي ، لكن الشركات الصينية لا تزال تواجه تحديات، يجب إجراء اختبار المرحلة الثالثة في مكان لا يزال فيه الفيروس التاجي ينتشر بسرعة ، وتضاءلت حالات الصين إلى عدد قليل كل يوم أيضا ، يحتاج اللقاح الفعال إلى قدرات إنتاج ضخمة من أجل تلبية متطلبات التوزيع العالمية.

يستخدم مرشح اللقاح من معهد بكين للمنتجات البيولوجية ومجموعة Biotec الوطنية الصينية نسخة ميتة من الفيروس التاجي الجديد الذي لا يزال يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية، تم تطوير هذه اللقاحات المعطلة لسنوات عديدة لحماية السكان من الأمراض بما في ذلك شلل الأطفال والتهاب الكبد.

في حين أن اللقاحات المعطلة قد تكون أبطأ في التطور في البداية ، فإن مسارها المألوف إلى الإنتاج الضخم قد يسمح لها بتجاوز اللقطات التي يتم إجراؤها بواسطة أحدث الأساليب المتطورة.

 

 


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