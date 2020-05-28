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أكسفورد بيوميديكا توقع اتفاقية لتصنيع لقاح كورونا المحتمل بكميات كبيرة

الخميس، 28 مايو 2020 04:15 م
أكسفورد بيوميديكا توقع اتفاقية لتصنيع لقاح كورونا المحتمل بكميات كبيرة لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة أكسفورد بيوميديكا والتي تعمل في مجال العلاج الجيني والخلايا اليوم أنها وقعت على توريد طبي وتجاري لمدة عام واحد مع "استرا زينيكا لتصنيع  مرشح لقاح لفيروس كورونا ، AZD1222 ، الذي دخل مؤخرًا تجارب سريرية في مواقع متعددة في المملكة المتحدة.

اكسفورد

ووفقا لبيان الشركة عبر موقعها الرسمي أعلنت أكسفورد بيوميديكا أنها انضمت إلى اتحاد يضم معهد جينر فيما يتعلق بإمكانية تصنيع AZD1222 على نطاق واسع كما أعلنت AstraZeneca وجامعة أكسفورد لاحقًا عن اتفاق لتمكين التطوير العالمي وتصنيع وتوزيع اللقاح.

تتطلب الاتفاقية الأولية من أكسفورد بيوميديكا  أن تزود AstraZeneca بدفعات متعددة من اللقاح ، يُتوقع أن يتم إنتاج معظمها طوال عام 2020.

قال جون داوسون ، الرئيس التنفيذي لأكسفورد بيوميديكا" نحن فخورون بأن نكون جزءًا من اتحاد الصناعات الذي يعمل مع معهد جينر في جامعة أكسفورد ، للتصنيع المبكر وتوسيع نطاق هذا المرشح الفيروسي القائم على ناقل فيروس كورونا  بعد الإعلان الأخير عن اتفاقية بين جامعة أكسفورد وشركة AstraZeneca .

وأعلنت شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية أنها مستعدة لتزويد الأسواق بلقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا بدءا من شهر سبتمبر المقبل، وقالت إنها أبرمت عقودا تقضي بإنتاج 400 مليون جرعة على الأقل من اللقاح، والتي تطورها بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقالت شركة أسترا زينيكا إنها قادرة على إنتاج مليار جرعة من لقاح " AZD1222 " خلال هذه السنة وفي السنة التالية، وتتواصل التجارب والاختبارات الأولية على هذا اللقاح، وقالت شركة أسترا زينيكا إنها تدرك أن اللقاح قد لا يُحقق النتائج المرجوة منه، لكن الشركة أضافت أنها ملتزمة بتطوير البرنامج للاستخدام على المستوى السريري في المستشفيات والعيادات، وليس في حدود التجارب المختبرية.

 

 

 


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