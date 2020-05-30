وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات أدت إلى تعقيد كثير من الأنشطة ، بما فيها الحصول على خدمات طبية معينة مثل العلاج من مرض السرطان .. محذرة من أن مرضى السرطان الذين لا يحصلون على الرعاية المناسبة ربما يتعرضون لخطر الوفاة بهذا المرض.

وأضافت " أن التفكير في معالجة هذه المشكلة جعلها تستعين بشركة أمريكية لنقل المؤن (زيبلين) لنقل العقاقير الطبية اللازمة إلى المرضى في أماكن تواجدهم.

وأضافت المنظمة أن الشركة الأمريكية استجابت لطلبها على الفور ، وتم بالفعل نقل عقاقير طبية عن طريقها، حيث تقوم الشركة بنقل أكياس دم عبر مستشفيات مختلفة في رواندا باستخدام طائرات بدون طيار.

من جانبها ، أشارت الشركة الأمريكية إلى أنها ستقوم بتشغيل طائرات بدون طيار لنقل العقاقير الطبية إلى أصحاب الحالات الحرجة .. مؤكدة أن هذا الحل أثبت فعاليته أثناء أزمة وباء فيروس كورونا.