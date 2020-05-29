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"صحة الدقهلية": تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل..صور

الجمعة، 29 مايو 2020 12:21 ص
"صحة الدقهلية": تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل..صور تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تجهيز فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، شنط الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها للمرضى فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم.
 
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (1)
 
وأشار مكى، إلى أن ذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل والإصابة بفيروس كورونا.
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (3)
 
 
وأوضح  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن ذلك عملا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم، كما أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم، كما نوه إلى أن فرق الطب الوقائي سوف تقوم بدورها فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء، ونسأل الله السلامة للجميع وأن يرفع عنا البلاء والوباء.
 
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (4)
 
وأشار مكى، إلى أن جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا وحالتهم مستقرة
 
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (2)
 
يذكر أنه ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 1127 حالة بالمحافظة.
 

تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (5)
 
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (6)
 
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (7)
 
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (8)
 
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (9)
 
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (10)
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (10)

تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (11)
تجهيز شنطة أدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمرضى بالمنازل (11)

 


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