مد خطوط مياه بقريتين فى المنيا وصيانة أعمدة الإنارة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن مد خطوط مياه بقريتي أبو يعقوب ودير عطية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن الخطة الزمنية المحددة، للانتهاء من اعمال مد الخطوط وخاصة بالقري المحرومة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بأعمال التنمية من خلال توصيل المرافق العامة من شبكات مياه وكهرباء، للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن ناحية أخرى، تابعت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، أعمال الصيانة الدورية والإحلال والتجديد لأعمدة الانارة حيث شملت قري بني حسن وأبو جناح والشيخ تمي.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تنفيذ اعمال الرش والتطهير لوجهات المنازل والمحلات التجارية والشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية بقريتي بني صامت ومنشاة الشيخ فضل، حيث أكد محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ تلك الاعمال، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
فيما نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة نظافة كبري بالشوارع الرئيسية والاحياء بالقري التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة ، كما تم اناره طريق المدافن بقرية تله
وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
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