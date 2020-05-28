اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فريق طبى صينى ينهى زيارة للجزائر استمرت أسبوعين لمكافحة فيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 06:41 م
فريق طبى صينى ينهى زيارة للجزائر استمرت أسبوعين لمكافحة فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الجزائر أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهى فريق خبراء طبى صيني، اليوم الخميس، مهمته بالجزائر التى استمرت أسبوعين فى إطار التعاون الجزائرى الصينى فى مكافحة وباء فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قام الفريق الصينى الذى يضم 20 خبيرا مختصا فى مكافحة فيروس كورونا، بعدة زيارات للمستشفيات عبر أنحاء البلاد، حيث كانت هذه الزيارات فرصة لتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بأساليب علاج الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا.

ويعتبر الفريق الطبى الصينى الذى يضم أطباء متخصصين فى علاج الامراض التنفسية والعناية المركزة والأمراض المعدية والطب الصينى التقليدي، من بين الأوائل الذين عملوا على مكافحة فيروس كورونا فى بداية ظهوره بالصين.

وكان الهدف من زيارة الخبراء الصينيين للجزائر التى بدأت فى 14 مايو الجارى هو العمل مع نظرائهم الجزائريين للمساعدة على احتواء الوباء.

ويعد هذا الفريق الطبى هو الثانى من نوعه الذى ترسله الصين إلى الجزائر بعد الفريق الذى أرسل فى شهر مارس الماضي.

وقال تشو لين رئيس فريق الخبراء الصينيين إن الوضع الوبائى المتعلق بفيروس كورونا بالجزائر مستقر وتحت السيطرة بفضل الإجراءات التى اتخذتها السلطات لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة الاستمرار فى احترام التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا وخاصة شروط النظافة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح أن فيروس كورونا الموجود بالجزائرليس هو نفسه الذى تم اكتشافه فى الصين، كما أن الفيروس المكتشف فى الجزائر يبدو أنه يشبه ذلك الموجود فى فرنسا.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة