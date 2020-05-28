فريق طبى صينى ينهى زيارة للجزائر استمرت أسبوعين لمكافحة فيروس كورونا

الجزائر أ ش أ

أنهى فريق خبراء طبى صيني، اليوم الخميس، مهمته بالجزائر التى استمرت أسبوعين فى إطار التعاون الجزائرى الصينى فى مكافحة وباء فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قام الفريق الصينى الذى يضم 20 خبيرا مختصا فى مكافحة فيروس كورونا، بعدة زيارات للمستشفيات عبر أنحاء البلاد، حيث كانت هذه الزيارات فرصة لتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بأساليب علاج الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا.

ويعتبر الفريق الطبى الصينى الذى يضم أطباء متخصصين فى علاج الامراض التنفسية والعناية المركزة والأمراض المعدية والطب الصينى التقليدي، من بين الأوائل الذين عملوا على مكافحة فيروس كورونا فى بداية ظهوره بالصين.

وكان الهدف من زيارة الخبراء الصينيين للجزائر التى بدأت فى 14 مايو الجارى هو العمل مع نظرائهم الجزائريين للمساعدة على احتواء الوباء.

ويعد هذا الفريق الطبى هو الثانى من نوعه الذى ترسله الصين إلى الجزائر بعد الفريق الذى أرسل فى شهر مارس الماضي.

وقال تشو لين رئيس فريق الخبراء الصينيين إن الوضع الوبائى المتعلق بفيروس كورونا بالجزائر مستقر وتحت السيطرة بفضل الإجراءات التى اتخذتها السلطات لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة الاستمرار فى احترام التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا وخاصة شروط النظافة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح أن فيروس كورونا الموجود بالجزائرليس هو نفسه الذى تم اكتشافه فى الصين، كما أن الفيروس المكتشف فى الجزائر يبدو أنه يشبه ذلك الموجود فى فرنسا.