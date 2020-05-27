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3 حالات وفاة و692 إصابة بكورونا فى الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:18 م
3 حالات وفاة و692 إصابة بكورونا فى الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية وزير الصحة الكويتى باسل الصباح
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و692 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 175 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 23 ألفا و267 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 178 حالة لمواطنين كويتيين، و165 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، ، و95 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و94 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.
وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 193 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء  2738 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 278 الفا و945 مسحات.
وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة، و608 إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 172 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 22 ألفا و575 حالة حتى يوم أمس.


الكويت

وزارة الصحة الكويتية

كورونا

كورونا فى الكويت

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