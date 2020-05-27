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"صحة الغربية": مستشفيات المحافظة جاهزة لحالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:01 م
"صحة الغربية": مستشفيات المحافظة جاهزة لحالات الاشتباه والإصابة بكورونا مستشفيات محافظة الغربية
الغربية – عادل ضرة

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حددت وزارة الصحة  15مستشفى بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس بكورونا المستجد، كوفيد – 19  والتي سيتم البدء بالعمل فى هذه المستشفيات فى اول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق صحة مصر الذي يضم الخريطة التفاعلية لاسماء وعناوين المستشفيات.

ومستشفيات محافظة الغربية ضمن هذه القائمة هي مستشفى المحلة الكبرى العام، مستشفى زفتى العام، المجمع الطبي بطنطا( تأمين صحي)، مبرة المحلة( تامين صحي)، مستشفى المنشاوى العام، مستشفى سمنود المركزي، مستشفى قطور المركزي، مستشفى بسيون المركزي، مستشفى السنطة المركزي، مستشفى ابيار المركزي، مستشفى صدر المحلة، مستشفى حميات طنطا، مستشفى صدر طنطا، مستشفى حميات المحلة، مستشفى مبرة طنطا.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية،  لـ"اليوم السابع" على جاهزيه جميع المستشفيات بنطاق المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا  المستجد.

وأضاف أنه منذ اليوم الأول لانتشار فيروس كورونا المستجد، تم الاستعداد بشكل تام فى جميع المستشفيات حال تطور الموقف، ووتم تجهيز المستشفيات   بالكامل بالمستلزمات الطبية،  وتم تحديد عمل كل مستشفى حسب امكانياتها.

وأشار أنه تم تخصيص غرف لحالات الاشتباه وغرف للحالات المصابة بكل مستشفى، وفي حال ثبوت إيجابية حالات الاشتباه يتم نقلها لمكان اخر داخل المستشفى، مشيرا أن الحالات البسيطة سيتم نقلها للمنزل لاستكمال العلاج، اما الحالات المتوسطة أو الشديدة سيتم علاجها بالمستشفى وفي حال عدم توافر سرير بهذه المستشفى سيتم نقلها لمستشفى اخر بالتنسيق بين المستشفى والمديرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن مستشفيات المحافظة بها 134 جهاز تنفس صناعى بخلاف الأجهزة الموجودة فى مستشفيات جامعة طنطا والمستشفيات الخاصة، مبينًا أن تكلفة الجهاز 300 ألف جنيه.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة التنفس الصناعى الموجودة بالمستشفيات تكفى المحافظة فى الوضع الحالى، وحال حدوث أى تطورات سيتم استخدام أجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات الخاصة.

وأوضح أن المستشفيات الخاصة بها 180 جهاز تنفس صناعي، وسيتم الاستعانة بها حال حدوث تطورات فى الأزمة التى تمر بها مصر، بخلاف أجهزة التنفس الموجودة بالجامعة.

 

 

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اخبار عاجله

وكيل صحة الغربية

مستشفيات محافظة الغربية

فيروس كورونا

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