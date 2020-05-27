شاهد.. الهدوء يسود العباسية خلال ساعات الحظر

كتبت هدى أبو بكر

شهدت منطقة العباسية هدوءًا تامًا فى الاتجاه المؤدى إلى مدينة نصر، وذلك فى رابع أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك امتداد شارع رمسيس من غمرة مرورًا بالعباسية حتى طريق النصر، وذلك خلال ساعات حظر حركة المواطنين والتى بدأت منذ الأحد الماضى من 5 مساء حتى 6 صباحًا، وهى المواعيد التى يستمر العمل بها حتى الجمعة المقبلة.

كان مجلس الوزراء قد فرض حظر التجول من 5 مساءً لـ 6 صباحًا خلال فترة عيد الفطر من 24 لـ 29 مايو، واستمرار إغلاق المقاهى والكافيهات والأندية والصالات الرياضية ومراكز الشباب، وأن يقتصر العمل بالمطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى)، وغلق جميع المحال التجارية والحرفية على مدار اليوم، ووقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة وحظر تحرك المراكب النيلية، وغلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق عمل دور السينما والمسارح.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، انتظامًا بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق. وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.