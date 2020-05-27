بيان لحماية المستهلك: وقف إعلان كمامة قطونيل لعدم الالتزام بضوابط التصنيع

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعلان " كمامه قطونيل " يأتى مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005 ، حيث نص قانون حماية المستهلك فى المادة الثالثة منه علي انه " يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية"، كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون فى المادة الثامنة منها على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أوالنتائج المتوقعة من استخدامه، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح".وذكرت شركة قطونيل للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها انها أصلية وتستخدم فى الوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات، وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر، ولكنها فى نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - وهى الجهه المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها - وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الإمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.وألزم جهاز حماية المستهلك شركه قطونيل بإيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع .يأتى ذلك فى اطار استراتيجيه الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصحته وسلامته وتنفيذأ لتوجيهات الحكومة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى –رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا " حفاظاً على صحة المواطنين من ايه تداعيات محتمله للفيروس بما لا يتعارض مع صحه وسلامه المواطن وما وجه به الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنيه فى هذا الشأن.وعلى جانب آخر، وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون فى كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمه قبل انتاج وبيع اى منتج خاصة إذا كان منتج طبي يمس صحه وسلامه المستهلك، ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك التجار والمصنعين والمنتجين بالالتزام بالضوابط الفنية و القياسية والصحية قبل إنتاج وتداول آى منتج أو سلعه والحصول مسبقاً على الموافقات اللازمة من الجهات المختصه لذلك .