اليوم السابع
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انتهاء الحجر الصحى لـ423 من العائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا غدا الخميس

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:00 ص
انتهاء الحجر الصحى لـ423 من العائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا غدا الخميس الدكتور تامر مرعى وكيل صحة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إنه ستنتهي فترة الحجر الصحي للعائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا البحري قادمين من ميناء ضبا غدا الخميس، حيث سيغادرون صباح الخميس الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة بعد التأكد من سلبية عيناتهم، والذين يبلغ عددهم 423 شخص .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأطقم الطبية المرافقة لهم داخل المدينة الجامعية التابعة لكلية التربية بالغردقة يقومون باخذ العينات منهم والتأكد من سلبيتها استعدادا لمغادرتهم في حالة سلبيتها، موضحا أن العائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا الخميس المقبل يكونوا قد اتموا أسبوع الحجر الصحي المتبع بعد تقليص مدة الحجر للعائدين من الخارج من 14 يوما إلى أسبوع.

كان ميناء سفاجا البحري، استقبل مساء الأربعاء الماضى العبارة القاهرة قادمة من ميناء ضبا السعودي، تقل علي متنها قرابة 423 راكبا مصريا كانوا عالقين بميناء ضبا السعودى، بعد توقف الحركة الملاحية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وتعد رحلة العبارة القاهرة من ميناء ضبا السعودى لسفاجا الرحلة الثانية لها حيث وصلت من قبل نهاية ابريل الماضي وعلي متنها 152 راكبا من العالقين بميناء ضبا السعودي .

وكان في استقبال العائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا البحري، فرق طبية مدربة للاخذ عينات منهم والتاكد من عدم اصابتهم من فيروس كورونا المستجد، وكذلك اتباع الاجراءات الاحترازية لهم من خلال عمليات تعقيمهم وتعقيم متعلقاتهم الشخصية، وتم نقلهم بعد ذلك في اتوبيسات مكيفة للمدينة الجامعية بمدينة الغردقة التابعة لكلية التربية، وتسكينهم في غرف مجهزة .

 

 


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