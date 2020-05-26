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الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:37 م
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رويترز: روسيا نشرت المزيد من المقاتلات فى ليبيا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:21 م
رويترز: روسيا نشرت المزيد من المقاتلات فى ليبيا مرتزقة - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان اليوم الثلاثاء، إن روسيا نشرت مؤخرا مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم مرتزقة من الروس يقاتلون هناك.

وقال البيان "من المرجح أن توفر الطائرات العسكرية الروسية دعما جويا وثيقا ونيران هجومية لمجموعة واجنر التي تساند الجيش الوطني الليبي في قتال حكومة الوفاق الوطني".

وأضاف أن الطائرات وصلت من قاعدة جوية في روسيا بعد أن توقفت في سوريا حيث أعيد طلاؤها للتمويه على أصلها الروسي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في روسيا للتعليق.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أدانت ما تصفه بتدفق سيل هائل من السلاح والمقاتلين على ليبيا انتهاكا لحظر على تزويد الأطراف الليبية بالسلاح.

 


ليبيا

روسيا

الامم المتحدة

مقاتلات عسكرية

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