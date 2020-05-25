260 هجوما و426 شهيدا ومصابا بالعراق.. "تايمز" ترصد نشاط داعش فى رمضان

كتبت: نهال طارق

شن تنظيم داعش الإرهابي حملته الأكثر دموية في العراق منذ ما يقرب من ‏عامين مما أثار مخاوف من عودة الجهاديين، وفقا لتقرير تايمز البريطانية.‏

وأعلن داعش الإرهابي منذ بداية شهر رمضان مسؤوليته عن أكثر من 260 هجومًا ‏في جميع أنحاء العراق مما تسبب في مقتل وإصابة 426 شخصًا.‏

وتشكل الهجمات جزءًا من حملة "معركة الاستنزاف" التي أعلنها التنظيم الإرهابي ‏والتي تعزز مبدأ أعمال العنف ضد الدول في الأسابيع الأخيرة.‏

وقال التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة وقوات الأمن المحلية إنهم شنوا هجوما ‏مضادا أسفر عن مقتل اثنين من كبار قادة التنظيم في سوريا الأسبوع الماضي.‏

ومع ذلك ، فإن تزايد الهجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا سيثير ‏مخاوف من أن الخلايا الارهابية النائمة يمكن أن تتجمع وتستفيد من الاضطراب ‏الذي تسببه جائحة كورونا وتوابعها الاقتصادية في الوقت الذي تستعد فيه القوات ‏الأمريكية للانسحاب من القواعد الإقليمية.‏