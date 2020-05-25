هيلارى كلينتون تستعيد ذكرياتها مع حاكم نيويورك فى يوم الذكرى الوطنى.. صورة

كتب آسر أحمد

حرصت هيلاري كلينتون، المرشحة على الانتخابات الامريكية السابق، على استعادة ذكرياتها مع يوم الذكري الوطني، الذي يوافق اليوم من كل عام، بصورة لها مع أندرو كومو حاكم مدينة نيويورك.

ونشرت المرشحة السابقة على الانتخابات الأمريكية، صورة لها من يوم الذكري الوطني عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتحي يوم الذكري الوطني الذي ينقطع فيه سكان مدينة شيكاجو عن أنشطتهم اليومية لإحياء ذكري الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الولايات المتحدة الامريكية.

ومن جانب آخر، وجهت كلينتون انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه أنه يتناول دواء للملاريا كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا القاتل، و أظهرت الأبحاث أن هذا الدواء يسبب مشاكل فى القلب ويؤدى إلى الوفاة في بعض الحالات.

وقالت كلينتون في تغريدة لمتابعيها البالغ عددهم 27.8 مليون متابع: "وجدت دراسة أجريت على 96000 مريض بالفيروس التاجي أن أولئك الذين تلقوا دواء ترامب تروج كعلاج لديهم" خطر وفاة أعلى بكثير مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك ، مشيرة إلى أن الرئيس يحتاج إلى التوقف عن لعب الطبيب على شاشة التلفزيون."

تضمنت تغريدة كلينتون تقريرًا من واشنطن بوست عن تحليل جديد وجد أن مرضى COVID-19 الذين عولجوا باستخدام هيدروكسي كلوروكين أو الكلوروكين كانوا أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين لم يتم علاجهم بالعقار.

وتأتي تعليقات كلينتون بعد أن قال الرئيس هذا الأسبوع إنه يأخذ هيدروكسي كلوروكوين بالزنك كإجراء وقائي لمنعه من الإصابة بالفيروس.