ماليزيا تعلن عن 109 إصابات جديدة بكورونا وحالتى وفاة

أعلنت ماليزيا عن 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مما رفع الإجمالي إلى 4228 حالة حيث يشهد ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا أكبر عدد من الإصابات في المنطقة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي الوفيات 67.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبرى يعقوب، أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رسمياًمن حكومة تلك الجمهورية.

وقال الوزير إن هذا الأمر كان جزءاً من التوصيات التي سبق التوصل إليها البلدان، حيث أن الماليزيين الذين يعملون في الجمهورية معنيون فقط بالخضوع للفحص الصحي قبل السماح لهم بالعودة، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية الماليزية، بصدد العمل على وضع بعض تغييرات لهذا الاتفاق الجديد.