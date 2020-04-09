تعليم القليوبية تناشد المتعاملين مع مدرس مصاب بكورونا فى بنها بعزل أنفسهم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن زوجة المدرس المصاب بكورونا في بنها قيد العزل المنزلي، حيث إنها تعمل مدرسة بأحد المدارس في بنها، مشيرا إلى أنه جرى التنبيه على جميع زملائها في العمل من المدرسين بعزل أنفسهم منزليا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والإبلاغ الفوري في حال ظهور أي أعراض.

وأكد عجلان، أن المديرية نفذت تعليمات رئيس الوزراء بالإجازات الاستثنائية، مشيرا إلى أن زوجة المدرس المصاب وبعض زملائها بالقسم في إجازة، قائلا: "لا داعي للقلق"، موضحا أن المديرية تنفذ يوميا أعمال التطهير والتعقيم لجميع المكاتب والأقسام والإدارات في ضوء الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير تعليم القليوبية، أن ما تردد حول إصابة المدرس بسبب استمراره في العمل بالدروس الخصوصية بمنازل الطلاب، كان خطأ منه ومن الأهالي الذين سمحوا له بدخول منازلهم في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بالتزام المنازل، بينما اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والطلاب وأهمها تعليق الدراسة وغلق مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدا أن كل من تعاملوا مع المدرس، عليهم بعزل أنفسهم منزليا وفي حالة ظهور أعراض إبلاغ وزارة الصحة لاتخاذ اللازم.

في سياق متصل، تبين من تقصي حالة المدرس، أنه محال على المعاش منذ بداية العام الجاري، ولكنه كان مستمرا في تدريس المواد الفلسفية عبر الدروس الخصوصية في مدينة بنها، ويرجح انتقال العدوى له في أحد الدروس، من خلال مخالطة أسرة أحد أفرادها عائد من الخارج، ويجري حاليا تقصي حالة الأسرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل المنزلي وتعقيم وتطهير مقر إقامة المدرس والتنبيه على المخالطين له ولزوجته بالتزام العزل المنزلي لمدة 14 يوما، حيث يجري التواصل معاهم من خلال فريق الطب الوقائي.