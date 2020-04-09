اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 04:40 م
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ارتفاع حصيلة مصابى فيروس كورونا فى باكستان لـ 4 آلاف و437 شخصا

الخميس، 09 أبريل 2020 03:27 م
ارتفاع حصيلة مصابى فيروس كورونا فى باكستان لـ 4 آلاف و437 شخصا اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
إسلام آباد (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 4 آلاف و437 شخصًا بعد ظهور حالات جديدة، وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن تعداد وفيات كورونا المستجد فى باكستان وصل إلى 64 شخصًا.

ويشهد إقليم البنجاب الواقع شرقي باكستان العدد الأكبر من الإصابات بألفين و188 حالة.

وأعلنت باكستان أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 4 آلاف و 204 أشخاص.

وكانت باكستان، أجلت أمس الأربعاء، 136 مواطنا من رعاياها "العالقين" فى العراق بسبب فيروس كورونا، على متن رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية، وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية - على موقعها الإلكتروني - أن فريقا خاصا من الأطباء فحص الركاب الوافدين على متن الرحلة الخاصة فور وصولها (إسلام آباد ) صباح اليوم.

وفرضت السلطات الباكستانية حجرا صحيا على طاقم الطائرة والركاب ، وعزلتهم في أحد الفنادق المحلية، ولكنها اضطرت إلى نقل أحد الركاب إلى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية بسبب ارتفاع درجة حرارته .

وسيتم أخذ عينات دم من الركاب وطاقم الطائرة في الفندق، ومن ثم ستسمح السلطات لأولئك الذين يكون نتيجة تحاليلهم المعملية سلبية لفيروس "كورونا " (كوفيد-19) بالعودة إلى منازلهم.

وكان طيارو الخطوط الجوية الباكستانية قد رفضوا أمس الثلاثاء، إعادة الباكستانيين "العالقين " في العراق بعد أن ثبتت إصابة طيارين اثنين ومضيفة بفيروس "كورونا".

وجاء هذا الرفض في أعقاب المواجهة بين الخطوط الجوية الباكستانية و"رابطة " طياري الخطوط الجوية الباكستانية بعد أن أصيب أفراد الطاقم الثلاثة بالفيروس ، والذين كانوا على متن الرحلة الخاصة الأخيرة التي أعادت الباكستانيين "العالقين" من كندا.

واحتجت "الرابطة " أيضا على عدم قيام شركة الخطوط الجوية الباكستانية بتوفير معدات السلامة لطاقم الطائرة، فيما وافق الطيارون على استئناف عمليات الطيران بعد أن قبلت الخطوط الجوية الباكستانية- خلال اجتماع برئاسة سكرتير شعبة الطيران- طلبهم بتوفير معدات الحماية الشخصية لأفراد الطاقم واتباع إجراءات التشغيل القياسية الأخرى فيما يتعلق بوباء "كورونا".

 


كورونا

فيروس كورونا

باكستان

الصحه الباكستانيه

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