أهالى بهوت في الدقهلية يرفضون تواجد نائبهم أثناء تطهير القرية

الدقهلية - شريف الديب

تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) مقطع فيديو، لعدد من أهالى قرية بهوت التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، يرفضون فيه وجود أحد نواب الدائرة، بسام فليفل عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروة.

جاء ذلك أثناء وصول سيارة الدفاع المدنى للاستعداد لتطهير القرية فى وقت الحظر من فيروس كورونا المستجد، ورفض الأهالى حضور النائب للقرية، والمشاركة فى تطهير القرية حتى لا يتم نسب عملية التطهير له.

وطالب الحاضرون برحيل النائب والتوقف عن أعمال التطهير إلا بعد رحيل النائب، ونشبت مشادة كلامية بينهم، قام على أثرها النائب بالرحيل عن القرية فى أحد السيارات ، لمنع تطور الأحداث وتفاقم الأزمة وتصاعد المشكلة.

وقد شهدت القرية حالة من الغضب تجاه بعض أعضاء مجلس النواب، ووجه الأهالي لهم اتهامات بالتقصير فى حق القرية والتوقف عن أداء الخدمات لهم، ما أدى إلى حدوث عملية احتقان بينهم، ورفضوا دخوله القرية.

وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، باستمرار أعمال تنفيذ خطة المحافظة لكنس وغسيل وتطهير الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين .

واضاف المحافظ بان تلك الخطة تم اقرارها بالتنسيق مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية وذلك استغلالا لاوقات الحظر، واوضح محافظ الدقهلية ان العمل فى تنفيذ هذه الخطة يوميا بعد السابعة مساء بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة فى أوقات الحظر وذلك بإستخدام السيارات المكنسية التى تم اضافتها مؤخرا لمنظومة النظافة بالمحافظة .

مشيرا الى تزويد هذه السيارات بخزانات للمطهرات يتم تطهير وتعقيم الشوارع بها بعد اعمال الكنس ورفع الاتربة منها بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة وموضحا انه كلف منال الغندور السكرتير المساعد بالاشراف التام على تنفيذ اعمال هذه الخطة والعرض لما يتم انجازة اولا بأول واضاف المحافظ انه تم تنفيذ اعمال الكنس ورفع الاتربة و الغسيل والتطهير بالغديد من القوس بالمحافظة ،وذلك تفعيلا للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا بكافه المناطق وفى مقدمتها الاستمرار فى اعمال التطهير والتعقيم للشوارع والميادين مواقف السيارات والمنشآت بنطاق المحافظة.