اليوم السابع
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7 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى أوكرانيا وارتفاع أعداد المصابين إلى 1668 حالة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:45 م
7 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى أوكرانيا وارتفاع أعداد المصابين إلى 1668 حالة كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" 1668 حالة، حتى اليوم.

ووفقا لوكالة ukrpress الأوكرانية فأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 52 حالة وفاة، بعد وفاة 7 حالات اليوم، بينما تعافى من الفيروس 35 حالة.

خريطة كورونا فى أوكرانيا
خريطة كورونا فى أوكرانيا

من ناحية أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، من أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية.

وبحسب وسائل إعلام دولية فإن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع فى أفريقيا إلى أكثر من 10000 حالة مؤكدة، وتسبب فى أكثر من 500 حالة وفاة، فى حين كان الفيروس بطيئًا فى الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، حيث زادت العدوى بشكل كبير فى الأسابيع الأخيرة واستمرت فى الانتشار.

وأشارت المنظمة، إلى أن ارتفاع حالات الاصابة فى إفريقيا بسبب المسافرين العائدين من النقاط الساخنة فى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ومنذ 14 فبراير. 

وقالت المنظمة العالمية إن فيروس كورونا " COVID-19 "لديه القدرة ليس فقط على التسبب فى وفاة الآلاف، ولكن أيضا إطلاق العنان للدمار الاقتصادى والاجتماعى.

من جانبه، قال الدكتور ماتشيديسو مويتى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا: "إن انتشاره خارج المدن الكبرى يعنى فتح جبهة جديدة فى مكافحتنا لهذا الفيروس، هذا يتطلب استجابة لا مركزية، مصممة خصيصا للسياق المحلي، تحتاج المجتمعات إلى التمكين، وتحتاج مستويات الحكومة فى المقاطعات والأقاليم إلى ضمان امتلاكها للموارد والخبرات للاستجابة لحالات تفشى المرض محليًا.


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