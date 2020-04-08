وزارة الصحة الجزائرية تطالب بالدعم النفسى للمصابين بفيروس كورونا

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طالبت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بضرورة الدعم النفسى للأشخاص المصابين أو المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، وقالت الوزارة فى تعليمه عممتها اليوم على مدراء الصحة بالمناطق المختلفى، إن المخلفات النفسية الراهنة والناتجة عن الأزمة الصحية الحالية تقتضى تضافر كل الجهود حسب إمكانيات كل ولاية، وذلك بالتشاور مع مهنيى الصحة، خصوصا الأطباء المختصين فى الطب العائلي، والأخصائيين النفسانيين.

وطالبت الوزارة، بتنظيم الدعم النفسى للأشخاص المصابين، أو المشتبه فى إصابتهم وأقاربهم ومهنيى الصحة، مؤكدة ضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية الصحية لحماية الأفراد، كما بإمكانهم أن يكون تدخلهم عبر وسائل الاستشارة عن بعد أو عن طريق الهاتف.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، يوم أمس الثلاثاء، قد قدم تحية تقدير وامتنان للأطباء ولكل أسرة قطاع الصحة فى الجزائر، بمناسبة اليوم العالمى للصحة.

وقال الرئيس تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "بمناسبة اليوم العالمي للصحة، تحية تقدير وامتنان لأطبائنا ولكل أسرة قطاع الصحة على تضحياتهم، ولشعبنا على تضامنه الذي أبهر العالم كما أبهره الحراك المبارك".

وأضاف، "عاشت الجزائر واقفة.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".