محافظ البحر الأحمر :صرف الإعانة للعمالة الغير منتظمة بداية الأسبوع القادم

البحر الأحمر عماد عرفة

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اليوم عن صرف الإعانة للعمالة الغير منتظمة من خلال منظومة الشباك الموحد التابعة للبريد المصري لعدد 6342 مواطن بمختلف مدن المحافظة إعتباراً من الأحد المقبل.

وأكد المحافظ أنه تم تحديد بعض المدارس بمختلف مدن المحافظة لصرف تلك الإعانة بجانب بعض مكاتب البريد ، وذلك منعاً للتكدس والزحام تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لمكافحة عدوي فيروس كورونا.

وأوضح أن تم تخصيص، مدرسة الشهيد أحمد العدوي، ومكتب بريد بترول غارب ، مكتب بريد غارب فرعي، لصرف الاعانات بمدينة غارب، وفي مدينة الغردقة، تم تخصيص مدرسة حسن كامل الإبتدائية، ومدرسة حسين سعيد، ومكتب بريد الغردقة فرعي.

كما تم في مدينة سفاجا تخصيص درسة الثانوية بنات، عن مكتب بريد سفاجا ثان ، ومكتب بريد سفاجا البلد، وفي مدينة القصير تم تخصيص مدرسة النصر الإبتدائية ، مكتب بريد القصير الرئيسي ، مكتب بريد القصير ثان

ومدينة مرسي علم تم تخصيص مكتب بريد مرسي علم، ومدينة الشلاتين، مكتب بريد الشلاتين، وفي قرية أبو رماد تم تخصيص مكتب بريد أبو رماد، وفي مدينة حلايب، تم تحديد مكتب بريد حلايب لصرف الاعانات للعمالة الغير منتظمة.

واشار محافظ البحر الأحمر ان مديرية الأمن سوف تقوم بتوفير الحراسة والتأمين علي أن تتولي الإدارة العامة للبريد توفير الموظفين وأجهزة الحاسب والطابعات وأجهزة الشبكة اللازمة لعملية الصرف بمختلف مدن المحافظة.